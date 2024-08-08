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'Sarkıntılık' iddiasıyla dövüyorlardı... Kardeşinin katil olmasını önlerken ölümüne neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Darp#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:06

Sancaktepe'de Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden Ali K.'yi konuşmak için ofise çağırdı. Ali K.'nin ofise girdiği anda içeri giren Rıdvan Akdoğan, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı. Ardından da silahla bacağından vurdu. Kardeşi tarafından koridora doğru çıkarıldığı sırada tekrar içeri hamle yapan Rıdvan Akdoğan, elindeki silahın ateş almasıyla kendisini yaraladı. Akdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anları ofisin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 12 Temmuz Cuma günü Sancaktepe'de bir ofiste meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen Rıdvan ve Yasin Akdoğan, Ali K.'yi ofise çağırdı.

Sarkıntılık iddiasıyla dövüyorlardı... Kardeşinin katil olmasını önlerken ölümüne neden oldu

Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ali K.'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor.

Sarkıntılık iddiasıyla dövüyorlardı... Kardeşinin katil olmasını önlerken ölümüne neden oldu

Yasin Akdoğan'ın araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan Ali K.'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor.

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Sarkıntılık iddiasıyla dövüyorlardı... Kardeşinin katil olmasını önlerken ölümüne neden oldu

Yasin Akdoğan'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Sarkıntılık iddiasıyla dövüyorlardı... Kardeşinin katil olmasını önlerken ölümüne neden oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kardeşi Yasin Akdoğan ise, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı. Akdoğan'a çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Sarkıntılık iddiasıyla dövüyorlardı... Kardeşinin katil olmasını önlerken ölümüne neden oldu

Sarkıntılık iddiasıyla dövüyorlardı... Kardeşinin katil olmasını önlerken ölümüne neden oldu

 

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#İstanbul#Darp#Cinayet

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