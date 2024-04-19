Şarkıları takılara ilham oldu... Domates biber patlıcan yüzük küpe kolye oldu

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Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuyumculuk teknolojisi alanı öğrencileri, 1 Şubat 1999’da aramızdan ayrılan Manço’nun takı ve aksesuara olan ilgisi nedeniyle ona ithaf ettikleri bir koleksiyon hazırladı. 6 şarkısından ve tarzından esinlenerek ortaya çıkan toplam 20 takının yer aldığı bu koleksiyon, 17-20 Nisan tarihlerinde İstanbul Mücevher Fuarı’nda tanıtılacak. Lisenin kuyumculuk teknolojisi alanı öğretmeni Harika Koyuncu, Manço için hazırlanan koleksiyonu şöyle anlattı:

EL EMEĞİ GÖZ NURU

“Hazırladığımız koleksiyonda Barış Manço’nun ‘Gül Pembe, Domates Biber Patlıcan, Aynalı Kemer, Kol Düğmeleri, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ve Can Bedenden Çıkmayınca’ şarkılarından esinlendik. Ayrıca Manço’nun ikon olan aksesuarlarına uygun, onun tarzını yansıtan parçalarımız da koleksiyonda yerini aldı. Takılarımızda gümüş ve pirinç kullandık. Öğrencilerimiz tüm takıları el işçiliğiyle yaptı. Bunun yanı sıra Barış Manço’nun evinin Kadıköy Moda’da yani okulumuzla aynı bölgede bulunması nedeniyle koleksiyonumuza Moda’nın eskiden ‘81300’ olan posta kodu adresini verdik. Çalışmamızı 2 buçuk ayda tamamladık. 9, 10 ve 11’inci sınıflardan oluşan 30 kişilik bir öğrenci grubumuz takıları tasarladı ve ardından üretime başladı. Öğrenciler, Barış Manço’nun şarkılarını dinledikçe tasarımlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Örneğin ‘Gülpembe’ şarkısından esinlenerek yapılan yüzük, gül şeklinde ve ortasında pembe bir taşı var. Ancak gülden gözyaşı gibi sarkan mavi taş da şarkıdaki hüznü ifade ediyor. Takılarımızı 50 ila 100 dolar yani yaklaşık 1600 ile 3 bin 250 lira arasında satmayı planlıyoruz.”

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TÜRKİYE’DEN MEZUN OLUP ABD DİPLOMASI ALACAKLAR

ABD Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Komisyonu (CODA) tarafından verilen onayla, Yeditepe Üniversitesi diş hekimliği öğrencilerinin diploması ABD diplomasıyla eş değer olacak. ABD’de diş hekimliği yapmak isteyen bir doktor, oradaki okullardan veya CODA Akreditasyonu’na sahip bir okuldan mezun değilse, öncelikle diplomasını ABD makamlarına tanıtması gerekiyor. Bunun için ise hekimlerin birçok zorlu süreci tamamlaması şart.

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İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “1 Şubat 2024’ten sonra mezun olan ve olacak tüm öğrencilerimiz ABD’deki Diş Hekimliği okullarından mezun olan hekimlerin sahip olduğu haklara sahip oldu. Bundan böyle öğrencilerimiz ABD’deki bir diş hekimliği fakültesinden mezun olmuş gibi sayılacak. CODA tarafından akredite edilen Avrupa’da ilk, dünyada ise ikinci üniversite olduğumuz için Almanya’dan Japonya’ya birçok uluslararası öğrenci de okulumuzu tercih etmeye başlayacak” dedi.

Bedrettin Dalan