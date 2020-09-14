Şarkikaraağaç eski sağlık müdürü motosiklet kazasında öldü

Kaza, saat 08.00 sıralarında Gedikli köyü-Şarkikaraağaç yolu üzerinde meydana geldi. Deniz Karasu'nun kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada başında kask olan Karasu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karasu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karasu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şarkikaraağaç'ın eski ilçe sağlık müdür vekili olan aile hekimi Dr. Deniz Karasu'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.