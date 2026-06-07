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Şarkıcı Sefo, Sıfır Atık Festivali'nde konser verdi

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#Şarkıcı Sefo#Sefo#Sıfır Atık Festivali
Şarkıcı Sefo, Sıfır Atık Festivalinde konser verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 00:58

Şarkıcı Sefo, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Sıfır Atık Festivali" kapsamında konser verdi.

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Konser, Atatürk Havalimanı Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Sefo, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Türkiye'm" şarkısını da ilk kez Sıfır Atık Festivali'nde dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sefo, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sıfır atık projelerini destekleyen biri olarak festivalde yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Sefo, Milli Takım için bestelediği şarkısıyla ilgili de "Çok mutluyum, bu akşam klibini yayınlayacağız. Çok güzel bir klip hazırladık. Maçları da takip edeceğim. Milli Takım'ın maçları için sabaha kadar ayakta olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bu yıl ilki düzenlenen "Sıfır Atık Festivali", Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

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Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlayan festival, yarın sona erecek.

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#Şarkıcı Sefo#Sefo#Sıfır Atık Festivali

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