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Sarkıcı Seçil’e ağırlaştırılmış müebbet

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#Semih Sevim#Seçil Çiftçi#Ağırlaştırılmış Müebbet
Sarkıcı Seçil’e ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’i öldürdüğü ortaya çıkan şarkıcı Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım eden babası Cemal Çiftçi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İSTANBUL’da birbirlerine tehditlerde bulunan Semih Sevim (40) ve şarkıcı Seçil Çiftçi’nin 27 Aralık 2022’de duruşması vardı. Her ikisi de mahkemeye katıldı. Semih Sevim, 28 Aralık günü konuşmak için Çiftçi’nin Şişli’deki evine gitti. Sevim ile en son 27 Aralık’ta telefon ile konuşan ve bir daha haber alamayan ailesi, 30 Aralık günü kayıp başvurusunda bulundu. 1 Ocak 2023’te de Sancaktepe’deki ormanlık alanda Semih Sevim’in (40) cansız bedeni bulundu. Seçil ve babası Cemal Çiftçi tutuklandı. Seçil Çiftçi ifadesinde, Sevim’in kendisini takıntı haline getirdiğini, ısrarla araması nedeniyle görüşmeyi kabul ettiğini, kendisine tokat atması nedeniyle boğuşma yaşadıklarını anlattı. Külotlu çorapla boğazını 1.5 dakika sıktığını söyleyerek cinayeti itiraf etti. Baba-kız hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Sarkıcı Seçil’e ağırlaştırılmış müebbet

‘HANGİ BABA OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI’

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Seçil Çiftçi, “Hakkımda iftiralarda bulundu. Birisini öldürecek bir insan değilim” dedi. Sanık Cemal Çiftçi ise “Seçil benim evladımdır, hangi baba olsa aynı şeyi yapardı” diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, Seçil Çiftçi’yi ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cemal Çiftçi’ye ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis
cezası verdi. 

 

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#Semih Sevim#Seçil Çiftçi#Ağırlaştırılmış Müebbet

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