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Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşinin babası Cihan Sütşurup’un akrabalarının Tuzla, Aydınlı Mahallesi'nde bulunan aile apartmanı, 22 Kasım saat 07.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayın mağduru olan R.G. ve H.G.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Mağdurlar, polise verdikleri ifadede kurşunlama olayından sonra yurt dışı numaralarından gelen mesajlarla tehdit edildiklerini söyledi. Mesajlarda, 'Cihan Sütşurup bize olan borcunu ödeyecek' yazıp silahlı saldırıda bulundukları videoları gönderdikleri öğrenildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ OLAYDAN SONRA TAKSİDE TELEFONUNU UNUTMUŞ

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Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada ekipler, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelileri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takibe aldı. Şüphelilerin bir süre sonra bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerden birinin bindiği takside telefonunu unuttuğunu, bir süre sonra aynı taksiye telefonunu almak için bindiğini tespit etti.

12 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR

Bu gelişme üzerine operasyon yapan polis ekipleri, taksideki Zahir A.’yı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde gözaltına aldı. Operasyonun devamında olaya karışan 16 yaşındaki S.F. de bir otelde gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı silah Üsküdar, Namazgah Caddesi'nde sakladıkları yeşil alanda bulundu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden Suriye uyruklu 19 yaşındaki Zahir A. Asayiş Şube Müdürlüğünde, 16 yaşındaki S.F. ise yaşı küçük olduğu için Çocuk şube müdürlüğünde sorgulandı. Zahir A.’nın daha önceden 7 suç kaydı, S.F.’nin ise 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

'YURT DIŞINDAN TALİMAT ALIP YAPTIK' DEDİLER

Şüphelilerin verdikleri ifadelerde evlerini kurşunladıkları kişileri tanımadıklarını yurt dışından aldıkları talimatla para karşılığı olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliye sevk edildiler.