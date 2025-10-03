×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Şarkıcı Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 14:26

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' isimli şarkı sözlerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şarkı sözlerinde müstehcen betimlerin yapıldığı ve şarkının dijital platformlarda yaş sınırı olmadan dağıtıldığı belirtilerek Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Mabel Matiz'in yayınladığı 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinde müstehcen betimlerin yapılması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi.

Şarkının şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı. Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi.

Şarkıcı Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüpheli Mabel Matiz'in ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi.

Tüm delilleri değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüpheli 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca’nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti. 

