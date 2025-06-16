Şarkıcı Lara, İran’da mahsur kaldı... Üzerimizden füzeler geçiyor

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Kısa süre önce eşiyle birlikte İran’a giden Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım istedi. Gözyaşlarına boğulan Lara paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum. İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.”



İran’daki iletişim kısıtlamalarına rağmen paylaşım yapabilen Lara’nın mesajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri ise yorumlarıyla sanatçıya destek verdi.