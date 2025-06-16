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Şarkıcı Lara, İran’da mahsur kaldı... Üzerimizden füzeler geçiyor

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#Lara#İran#SAVAŞ
Şarkıcı Lara, İran’da mahsur kaldı... Üzerimizden füzeler geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 07:00

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştiren ünlü popçu Lara, aile ziyareti için gittiği İran’da mahsur kaldı.

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Kısa süre önce eşiyle birlikte İran’a giden Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım istedi. Gözyaşlarına boğulan Lara paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum. İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.”

İran’daki iletişim kısıtlamalarına rağmen paylaşım yapabilen Lara’nın mesajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri ise yorumlarıyla sanatçıya destek verdi.

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#Lara#İran#SAVAŞ

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