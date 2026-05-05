Futbolcu Kaan Kundakçı cinayeti | Şarkıcı İzzet Yıldızhan tahliye edildi, Aleyna Kalaycıoğlu'na müebbet istendi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından şüpheli ya da şüpheliler gözaltına alınırken, savcılık tarafından “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

ŞARKICI İZZET YILDIZHAN TAHLİYE EDİLDİ

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Yıldızhan için mahkeme tahliye kararı verdi, ilk duruşmanın da 22 Haziran'da görüleceği açıklandı.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, son gelişmelere ilişkin ayrıntıları paylaştı. Tokaz'ın anlattıkları şunlar oldu:

Geçtiğimiz ayların belki de en çok konuşulan başlıklarından biriydi. Amatör futbolcu Kubilay Kundakçı tarihler 19 Mart'ı gösterdiğinde Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından aracından silah sıkılarak hayatını kaybetmişti. Genç futbolcunun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında da 8 isim ilk olarak gözaltına alınmış. Sonrasında bu isimler 10'a yükselmişti. Hali hazırda şarkıcı İzzet Yıldızhan da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan isimlerden biriydi.

46 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

O tarihten bu yana İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 46 sayfalık bir iddianame hazırladı soruşturmayı yürüten savcılık. Ve o iddianamenin aslında kabulü bekleniyordu bu hafta ve dakikalar önce de iddianamenin kabul edildiği bilgisi elimize ulaştı. Bu 46 sayfalık bir iddianame demiştik. Olayda sanık olarak adı geçen isimlerin başı. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi geliyor. Yine Alaattin Kadayıfçıoğlu da dosyada sanık sıfatıyla yargılanacak isimlerden bir tanesiydi.

GÖRÜNTÜLERE VE HTS KAYITLARINA YER VERİLDİ

Savcılık hazırladığı 46 sayfalık iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Yine diğer 10 sanık hakkında da farklı suçlarla hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi soruşturmaya hazırlayan savcılık. Savcılık tarafından söz konusu 46 sayfalık iddianamede söz konusu olayın nasıl yaşandığı, Kubilay Kundakçı'nın nasıl bu cinayete kurban gittiği, adım adım anlatıldığı HTS kayıtları, olay anına ilişkin görüntüler, yine söz konusu silahı ateşleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun o anına ilişkin görüntüler de iddianamede yer aldı ve bir bir anlatıldı.

Söz konusu cinayetin nasıl işlendiği detaylı bir şekilde işlendi; saat 17 sıralarında Beşiktaş ilçesinde arama yapılan ikamette de söz konusu suça konu silahında bulunduğu ifade edildi ve iddianamenin sonuç bölümünde de şüphelilerin yargılamanın mahkememizde yapılarak takdiri mahkemeniz olmak üzere söz konusu istenen cezalar oranında cezalandırılmalarına belirli haklardan yoksun bırakılmaları talep edilmiştir şeklinde bir ifade kullanıldı. Şarkı. İzzet Yıldızhan da iddianamenin kabulüyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı gelişmeleri takip edeceğiz.

AİLE AVUKATINDAN "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" TALEBİ

Ümraniye’de meydana gelen olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Kundakçı ailesi ise avukatları aracılığıyla mahkemeye sundukları dilekçede, suç vasfının hatalı belirlendiğini savundu. Dilekçede, şüphelinin olay yerine silahını kullanmaya hazır şekilde geldiği belirtilerek, eylemin önceden planlandığı ileri sürüldü. Bu nedenle suçun 'tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

'İDDİANAMEDE HATALI DEĞERLENDİRMELER YAPILMIŞTIR'

Aile avukatının dilekçesinde ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada tanık olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilen dilekçede, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Dilekçede ayrıca, şüphelinin bu kişilere yönelik eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında ele alınması gerektiği savunuldu. Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden yargılanmasını talep etti.

