×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şarkıcı Güllü'yü öldürmekten müebbet alan kızı hakkında 'hastalara eziyet' soruşturması

Güncelleme Tarihi:

#Tuğyan Ülkem Gülter#Güllü#Hastalara Eziyet
Şarkıcı Güllüyü öldürmekten müebbet alan kızı hakkında hastalara eziyet soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 17:30

Yalova'da şarkıcı annesi Güllü’yü pencereden atarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hemşire Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Eski nişanlısının savcılığa sunduğu görüntüler üzerine başlatılan incelemede, Gülter'in görev yaptığı dönemde gece rahat etmek için hastalara uyutucu iğne yaptığı, temizlik görevlilerine kalp masajı yaptırdığı ve ölüm saatlerini farklı gösterdiği iddia edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül 2025’te 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde 'hastalara eziyet ettiği' iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Güllüyü öldürmekten müebbet alan kızı hakkında hastalara eziyet soruşturması

Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun savcılığa başvurup, bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

Şarkıcı Güllüyü öldürmekten müebbet alan kızı hakkında hastalara eziyet soruşturması

Haberin Devamı

Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü ittiği odadan bir görüntü

HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASI

Eminoğlu, Gülter’in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter’in, hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Şarkıcı Güllüyü öldürmekten müebbet alan kızı hakkında hastalara eziyet soruşturması

Güllü cinayetine şahit olduğu iddia edilen Sultan Nur Ulu (Sağda)

ÖLÜM SAATLERİYLE İLGİLİ İDDİA

Eminoğlu’nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da yer aldığı öğrenildi.

İlgili Haber Güllü Cinayetinde gerekçeli karar açıklandı; Tuğyana verilen hapis cezasında Sultanın yeminli ifadesi etkili olduGüllü Cinayetinde gerekçeli karar açıklandı; Tuğyan'a verilen hapis cezasında Sultan'ın yeminli ifadesi etkili olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuğyan Ülkem Gülter#Güllü#Hastalara Eziyet

BAKMADAN GEÇME!