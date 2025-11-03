×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı... Raporda dikkat çeken bebek yağı ve Arap sabunu detayı

Güncelleme Tarihi:

#Şarkıcı Gül'ün Ölümü#Kriminal Rapor#Parke Zemini
Şarkıcı Güllünün parkelerinin kriminal raporu çıktı... Raporda dikkat çeken bebek yağı ve Arap sabunu detayı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 22:56

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili kriminal rapor çıktı. Zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olup olmadığı araştırılırken ev içi güvenlik kamera görüntüleri de TÜBİTAK'a gönderildi.

Haberin Devamı

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili kriminal rapor çıktı. Rapora göre zeminde, herhangi bir kayganlaştırıcı bulunmadığı belirlendi.

Şarkıcı Güllünün parkelerinin kriminal raporu çıktı... Raporda dikkat çeken bebek yağı ve Arap sabunu detayı

 

Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Şarkıcı Güllünün parkelerinin kriminal raporu çıktı... Raporda dikkat çeken bebek yağı ve Arap sabunu detayı

Haberin Devamı

ZEMİNE ARAP SABUNU VE BEBEK YAĞI DÖKÜLDÜ MÜ?

Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı. Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, 'Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.

Şarkıcı Güllünün parkelerinin kriminal raporu çıktı... Raporda dikkat çeken bebek yağı ve Arap sabunu detayı

Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapılması için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.

Şarkıcı Güllünün parkelerinin kriminal raporu çıktı... Raporda dikkat çeken bebek yağı ve Arap sabunu detayı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şarkıcı Gül'ün Ölümü#Kriminal Rapor#Parke Zemini

BAKMADAN GEÇME!