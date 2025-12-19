Şarkıcı Güllü'nün ölümü planlanmış cinayet mi? Güllü'nün eski patronu konuştu: 'Bana bir şey olursa onlardan bil'

Haberin Devamı

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Güllü'nün ölümüne ilişkin Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ile merak edilenleri konuştu.

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE OĞLUNDAN YA DA KIZINDAN BİL'

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'ın açıklamaları;

"Güllü hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Ben tabi hangi şahidi bulduysam hangi delili bulmaya çalıştıysam savcılığa yardımcı olabilmek adına bir vatandaş olarak alıp savcılığa gittim. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor.

Haberin Devamı

Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük aynı keza zaten savcı Duygu Bayar’ın da söylediği gibi... Sayın başsavcımızın 'ilk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soyağacına ait cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı.

Gözden Kaçmasın Olay yerindeki keşifte düğümü çözen bakış Haberi görüntüle

"MAL İÇİN YAPTILAR"

Bir çok nedeni olabilir. Öncelikle kızının ruh sağlığı iyi değil ikincisi para üçüncüsü annesini kıskanması dördüncüsü evlenmesi için annesinin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Şöyle Güllü hanımın mal varlığı kalan paralar şu an dünya sıralamasında şarkıları var. Yani teklifler onlar bunlar vs yine 100 milyon 200 milyon TL bir mal varlığı kalıyor. Bunlar zaten biliyorlardı. Çünkü Güllü ablaya 15 gün önce film teklifi gelmişti. Güllü abla da bunun kaç para edeceğini eğer evde anlattıysa mutlaka biliyorlardır. Çünkü öldükten sonra biliyorsunuz değeri de arttı. Kesinlikle biliyorlardı ve mal için yaptılar.

Haberin Devamı

Kadın evlenmek için yaptı ve çocuklar çocukken büyüyene kadar hep nefret etmişler annelerinden. Annemi öldürmek en büyük hayalim dediğin söylemler var. En yakınlarına söylüyorlar. 2 yıldır yaklaşık annemi öldüreceğim beyanlarında bulunuyor.

Bu olayda tek başına değil. Abisi Tuğberk de var. Güllü'nün bunları yaşayacağından kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş, çelik kapısını en sağlamından taktırmış, iki odanın arasına bir kamera koymuş, iki duvar arasına oklu demir koymuş binadan ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan neden odana şifreli kamera koyarsın?

Haberin Devamı

Düşünüyorum ki iki ortak var. Sen gir ben dışarıda kalayım. Mal mülk de bana kalır zaten ben de sana en azından iyi bakarım çıktığında da malımız mülkümüz olmuştur diye düşüncelere girebilir.

90 gündür konuşmayan Tuğberk ablasını savunan Tuğberk neden şimdi gitti. Bunun iki alternatif var. Birincisi ortaklar 'ben kendimi kurtarayım. Topu da sana atayım' dedi ikincisi alternatifte bana ne ya kardeşim ben malı mülkü alayım o sürünsün dedi. Bence iki kardeş beraberler.

O gece altınlar çalındı biliyorum. Güllü abla öldükten bir gün sonra kolyesi nişanlısının boynundaydı. Bunların iyi niyetine asla inanmıyorum. Evde eğlendiklerini biliyorum. Kaçış planı yaparken eğlendiklerini Türk halkıyla dalga geçtiklerini biliyorum.

Haberin Devamı

Güllü, kızının bunu yapacağını biliyordu. O yüzden önlemler aldı. Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.