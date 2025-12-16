Şarkıcı Güllü'nün oğlundan çarpıcı ifadeler: 'Atacağım' sesi ablama ait, annem camlardan her zaman korkardı

Haberin Devamı

Yalova’da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi’ne geldi. Gülter, savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, “Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır" dedi.

'ANNEM CİNAYETE KURBAN GİTTİYSE HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

'GEREKEN AÇIKLAMAYI YAZILI ŞEKİLDE YAPACAĞIZ'

Avukatı Aycan Sevsay ise "Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız" dedi.

"ABLAM KERVAN İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesinin detaylarını şöyle paylaştı: “Annem camlardan her zaman korkardı, ‘Atacağım’ sözü ablama ait. Tuğyan, bana 'Annem öldü, gel’ dedi. Savcı 'Tuğyan, erkek arkadaşı Kervan için anneni öldürebilir mi?' diye sormuş. Tuğberk bu soruya ‘Vebal almak istemiyorum ama Kervan için her şeyi yapabilir, ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biri, daha önceki ilişkilerinde de böyleydi’ demiş. Annem kasada bir şey saklamazdı, evden değerli bir şey almadım.

Tuğberk, savcının ‘Ablan Tuğyan ya da Sultan’dan cinayet şüphen oluştu mu?’ sorusuna ‘Aslından benim bu süreçte şüphem oluşmuştur, ancak şüphelerim oluşup kayboluyordu. Ablamın ya da Sultan’ın böyle bir şey yapacağını düşünmedim, çünkü videoları izlediğimde ablam çok bağırıyordu, olaydan sonra çok üzgündü ve sürekli çığlık atıyordu. Bunları görünce aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Ablamda yalancılık vardı, ablamın ilişkisi için yapamayacağı bir şey yok. Ablam Kervan ile ara ara kavga ederdi annemle, sinirli ve agresif bir yapısı vardı. Şimdi bu tüm olayları aklım almıyor, ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum. Yapmışsa da şikayetçiyim. Böyle bir şey yoksa inşallah ablam bunu kanıtlar.”