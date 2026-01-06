Şarkıcı Güllü’nün oğlu: Ablama güvenmek hataydı

Haberin Devamı

Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay anında yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da polis tarafından yakalanıp Yalova’ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ablası Tuğyan Ülkem Gülter’in masum olduğuna inanmadığını belirterek, soruşturma dosyasında ‘şikâyetçi’ sıfatıyla tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Annesinin ölümünün ardından hakkında çok sayıda asılsız iddia ortaya atıldığını ifade eden Gülter, kamuoyunu yanıltan kişi ve paylaşımlar hakkında da hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

‘İNANDIRICILIĞINI ARTIK YİTİRDİ’

Yaşadığı sürecin hayatının en zor dönemi olduğunu belirten Gülter, açıklamasında özetle “Zamanla, duygusallıktan uzaklaşıp mantıkla düşünmeye başladığımda bazı gerçekleri daha net görür hâle geldim. Annem için rahatlıkla ‘ölsün’ ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı. Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar, ses kayıtları ve savcılık makamının değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım ‘inşallah yapmamıştır’ düşüncesi, artık tamamen kopmuştur. ‘Ben yapmadım’ yönündeki beyan da benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir. Bu saatten itibaren kendisiyle tüm iletişimimi kestiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Hayattayken aramadığınız, zor günlerinde yanında olmadığınız annem, iki çocuğuyla birlikte haciz sonrası on karton koliyle sokakta kaldığında dahi destek olmadığınız bir insanın ardından, ölümünden sonra sanki hep yanındaymış gibi davranarak prim yapmaya çalıştınız. Gazla yorum yaparak beni katil, hırsız, yalancı ya da başka sıfatlarla yaftalamaya çalışan herkes bu gerçekle yüzleşecektir. Hepsiyle hukuki yollarla hesaplaşacağım” dedi.

‘NE GÖRÜŞTÜM NE DE DOKUNDURTTUM’

Gülter, annesi adına bir film şirketiyle görüştüğü ve kostümlerinin bazılarını sattığı yönündeki iddialara değinerek, “Ne film şirketleriyle görüştüm, ne annemin tek bir kostümüne başkasını dokundurdum, ne de annemden kalan herhangi bir şeyi kendi menfaatime kullandım. Bu gerçekleri ailem, yakın çevrem ve savcılık makamı eksiksiz şekilde bilmektedir. Ayrıca bu konu kimseyi ilgilendirmez; kimsenin haddine de değildir” diye konuştu.