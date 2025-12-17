Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri harekete geçti: Yeğenleri hakkında suç duyurusunda bulundular

×
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında dün avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede, “Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim” dediği belirtildi. 

Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den şikayetçi oldu. Tut ile Günyer’in, yeğenlerinin, kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Güllü'nün kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteğinin ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi. 

GÜLLÜ’NÜN HESAPLARI İNCELENİYOR 

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘miras’ iddiaları üzerine şarkıcı Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı. Bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen meblağlarda birikimi olduğu belirlenen Güllü’nün, annesinden kalan, üzerine kayıtlı, Çınarcık’ta 2 evi olduğu ifade edildi. 

Öte yandan, Tuğberk Yağız Gülter'in savcılığa verdiği ifadesinde, maddi durumları olmadığı gerekçesiyle avukatlarına da para vermediğini söylediği kaydedildi. 

 

