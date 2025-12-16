GÃ¼llÃ¼ hayat sigortasÄ± iÃ§in mi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ YÃ¼klÃ¼ meblaÄŸdan sÃ¶z ediliyordu: SavcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Haberin DevamÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin ortaya atÄ±lan hayat sigortasÄ± iddialarÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan biri oldu? Bu konudaki gerÃ§ek, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sigorta ÅŸirketlerine yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ± sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. CNN TÃœRK Muhabiri Merve Tokaz, hayat sigortasÄ± iddialarÄ±ndaki ayrÄ±ntÄ±larÄ± ÅŸu ÅŸekilde anlattÄ±:

GÃœLLÃœ'NÃœN AVUKATI TALEPTE BULUNDU

Tabii bir takÄ±m sanal medyada bu Ã¶lÃ¼me iliÅŸkin iddialar da dolanÄ±yor ki bu iddialardan bir tanesi de senin az evvel bahsettiÄŸin ÅŸu ifadeydi.Â GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n bir hayat sigortasÄ± olduÄŸu, GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n bu hayat sigortasÄ±nda biriken meblaÄŸÄ± almak iÃ§in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bunu da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ciddi bir iddia bu.Â BÃ¶yle bir iddia vardÄ±.Â

Ä°ddialar Ã¼zerine Rahmi Bey ÅŸÃ¶yle bir talepte bulundu Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan; madem ki bÃ¶yle iddialar var, o halde bu araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n. Yani GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n bir hayat sigortasÄ± var mÄ±ydÄ±? Bu sigortadan bir para Ã§ekildi mi? Bu iddialar araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n diye. Ve 11 maddelik bir talepte bulundular Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan. Â Â

Ã–ncelikle demiÅŸler ki poliÃ§eler hangi tarihte tanzim edilmiÅŸ ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸtir? Ä°kincisi poliÃ§elerin baÅŸta sigorta ettiren, sigortalÄ± ve lehter olmak Ã¼zere taraflarÄ±nÄ±n kimler olduÄŸu?Â PoliÃ§elerin primleri hangi tarihte ve kim tarafÄ±ndan?Â Yani bÃ¶yle bir hayat sigortasÄ± poliÃ§esi varsa hangi tarihte yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r bu?Â Ve primleri kimler yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r?Â Kim tarafÄ±ndan Ã¶denmiÅŸtir? Bunun cevabÄ±nÄ± istenmiÅŸ.Â BES kapsamÄ±nda ne kadar birikim yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Bireysel emeklilik sistemi Ã¼zerinden. Hayat sigortalarÄ±, 4 ayrÄ± hayat sigortasÄ± olduÄŸu iddia edildi sanal medyada yayÄ±lan haberlerde.

4 AYRI HAYAT SÄ°GORTASI VAR Ä°DDDÄ°ASIÂ

4 ayrÄ± hayat sigortasÄ± yani bu tÃ¼m bu hayat sigortalarÄ±nda da yÃ¼klÃ¼ meblaÄŸda bir paranÄ±n olduÄŸu iddiasÄ± sÃ¶z konusuydu. O nedenle avukatlara hayat sigortalÄ±larÄ±nÄ±n limitleri ne kadardÄ±r diye sordu.Â Yine baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ysa kim hangi tarihte baÅŸvuru yapmÄ±ÅŸ? BaÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ysa sigorta ÅŸirketleri tarafÄ±ndan herhangi bir Ã¶deme yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Yani GÃ¼llÃ¼ ne zaman hayatÄ±nÄ± kaybetti?Â 21 EylÃ¼l'de hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bu tarihten sonra herhangi bir ÅŸekilde GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n sigortalarÄ±na iliÅŸkin birileri bu parayÄ± tanzim etme talebinde bulunmuÅŸlar mÄ±? Bunu yine cevabÄ±nÄ± istediler. Ã–deme yapÄ±ldÄ±ysa kime hangi tarihte yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Ã–deme yapÄ±lmadÄ±ysa neden ve hangi gerekÃ§elerle yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r? Ve yine son olarak sÃ¶z konusu.Â

Sigorta bilgilerine ve poliÃ§elerine kimlerin eriÅŸimi olup olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde 11 maddelik bir soru hazÄ±rladÄ± avukatlar ve Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan bÃ¶yle bir talepte bulundu. Bu araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n dendi.Â Â

Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu dilekÃ§eyi aldÄ±, iÅŸleme koydu ve dedi ki tamam biz bu iddialarÄ± araÅŸtÄ±ralÄ±m. Tek tek ne kadar sigorta firmasÄ± varsa her birine yazÄ± yazÄ±ldÄ±.Â

Yani GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n ÅŸimdi pek Ã§ok sigorta firmasÄ± var. Hayat sigortasÄ± yapan, bireysel emeklilik sistemi yapan bir sÃ¼rÃ¼ firmadan sÃ¶z ediyoruz.Â Â

Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu iddialarÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±, somut gerÃ§ekliklerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan dosyada yani dedikodu deÄŸil somut gerÃ§ekliklerle sonuÃ§ta bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor burada.Â

Bunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in aldÄ± bunu iÅŸleme koydu. Sigorta firmalarÄ±na yazÄ±ldÄ±. Peki nasÄ±l bir cevap geldi?Â

Sigorta firmalarÄ±ndan gelen cevap ÅŸu;Â Â

YazÄ±nÄ±z gereÄŸi ÅŸirketimiz kayÄ±tlÄ± tetkik edilmiÅŸ olup GÃ¼l Tutun vefat tarihini kapsar ÅŸekilde hayat sigortasÄ± poliÃ§esinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±. Yani GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n hiÃ§bir firmada zaten hayat sigortasÄ± yok. KayÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde firmalardan gelen sigorta ÅŸirketlerinden gelen cevap bizzat bu. Vefat tarihini kapsar Neolu, bireysel emeklilik sisteminin bulunduÄŸu, burada da bulunduÄŸu tespit ediliyor. Bireysel emeklilik sÃ¶zleÅŸmesi ÅŸirketimize aktarÄ±mla gelmiÅŸ ve sÃ¶zleÅŸmedeki birikim tutarÄ± 885 TL 21 kuruÅŸ. Bir tek bireysel emekliliÄŸi var. Â Â Â

Hem hayat sigortasÄ± yok hem de BES'te de bÃ¶yle bir para yok. Evet BES'te para var. 885 TL gibi.Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ iddialara konu olan Ã¶zellikle paylaÅŸÄ±mlarda 4 ayrÄ± hayat sigortasÄ±, oradaki yÃ¼klÃ¼ miktarda bir takÄ±m paralardan bahsedilmiÅŸti.Â Â

Ä°nceleme neticesiyle ortaya Ã§Ä±kan tek ÅŸey GÃ¼llÃ¼'yleÂ ilgiliÂ BES.

