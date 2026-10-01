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Şarkıcı Güllü davasında ilk duruşma bugün: Gözler Yalova Adliyesi'nde

Güncelleme Tarihi:

#Güllü#Tuğyan Ülkem İlter#Cinayet
Şarkıcı Güllü davasında ilk duruşma bugün: Gözler Yalova Adliyesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 09:39

Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı.

Şarkıcı Güllü davasında ilk duruşma bugün: Gözler Yalova Adliyesinde

Hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şarkıcı Güllü davasında ilk duruşma bugün: Gözler Yalova Adliyesinde

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İddianamede, olay gecesi yaşananlara ilişkin tanık beyanları, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcılık, Gül Tut'un düşmesinin kaza sonucu gerçekleşmediği yönünde değerlendirmede bulunurken, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin mahkeme heyetince değerlendirileceği belirtildi.

Şarkıcı Güllü davasında ilk duruşma bugün: Gözler Yalova Adliyesinde

Bugün görülecek ilk duruşmada sanık savunmalarının alınması, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yargılamaya ilişkin ara kararlarını açıklaması bekleniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada gözler Yalova Adliyesi'ne çevrildi.

Şarkıcı Güllü davasında ilk duruşma bugün: Gözler Yalova Adliyesinde

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#Güllü#Tuğyan Ülkem İlter#Cinayet

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