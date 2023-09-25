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Şarkıcı Ece Ronay'ın yardım çığlığı: Defalarca ölüm tehdidi aldım

Güncelleme Tarihi:

#Ece Ronay#Şiddet#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 16:23

Şarkıcı Ece Ronay 31 Mayıs 2023 tarihinde boşandığı eşi Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri paylaşarak "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" dedi. Şarkıcı Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı olmasına rağmen psikolojik şiddete maruz kaldığını ve defalarca ölüm tehdidi aldığını da belirtti.

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Şarkıcı Ece Ronay 31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir’den boşandı. Ece Ronay şiddete uğradığını gerekçe göstererek 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvuru yaparak eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ronay, eski eşi Mehmet Bilir tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Şarkıcı Ece Ronayın yardım çığlığı: Defalarca ölüm tehdidi aldım

Ronay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen 1 kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" ifadelerini kullandı. Ronay paylaşımının sonunda "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" cümlelerine yer verdi. Ece Ronay şiddete maruz kaldığı anları yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

Şarkıcı Ece Ronayın yardım çığlığı: Defalarca ölüm tehdidi aldım

Şarkıcı Ece Ronayın yardım çığlığı: Defalarca ölüm tehdidi aldım


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#Ece Ronay#Şiddet#Sosyal Medya

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