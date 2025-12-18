×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 01:42

Arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, lösemi teşhisi aldığını açıklayarak tedavi süreci nedeniyle sahnelere ara verdiğini duyurdu. Sevenleriyle hastalığını paylaşan sevilen sanatçı, "Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Arabesk müziğin usta isimlerinden Cansever, sevenlerini üzen haberi duyurdu. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 90'lı yıllarda kendine has yorumu ve tarzıyla dikkatleri çekmişti. Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla çok sevilen Cansever, bir süre bazı hastalıkları nedeniyle müzik piyasasından uzak kalmıştı.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzdü.

Şarkıcı Cansever hastalığını paylaştı: Dualarınızı bekliyorum

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK, DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

