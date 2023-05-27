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Şarkıcı Asya Alizade'ye gözaltı

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#Asya Alizade#Gözaltı#Klip
Şarkıcı Asya Alizadeye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 13:01

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Alizade, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

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Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı.

Şarkıcı Asya Alizadeye gözaltı

Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şarkıcı Asya Alizadeye gözaltı

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Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

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#Asya Alizade#Gözaltı#Klip

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