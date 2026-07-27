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Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı… Ünlü rapçi tutuklandı

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#Ünlü Rapçi Tutuklandı#Kırmızı Bültenle Arananlar#Erol Can Güngör
Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı… Ünlü rapçi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 22:31

Çeşme ilçesinde kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik hazırladığı şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve rap müziğinde "Uzay" mahlasıyla tanınan Erol Can Güncü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de verdiği bir konser sırasında Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erol Can Güncü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırmızı bültenle aranan firarilere atfettiği şarkı sözleri sebebiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 gün boyunca gözaltında tutulan Güncü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Güncü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Ünlü Rapçi Tutuklandı#Kırmızı Bültenle Arananlar#Erol Can Güngör

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