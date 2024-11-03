Şarjdaki bisiklet bataryası can aldı

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Odabaş, bisikletini odasında şarja takıp uyudu. Sabaha karşı, şarjda olan batarya bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada evde yalnız olan ve yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.

AİLE ŞİRKETE DAVA AÇACAK

İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan Mehmet Gökay Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Odabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen geçen perşembe beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi. Mehmet Gökay Odabaş’ın dayısı, elektrikli bisiklet firmasına dava açacaklarını söyledi.