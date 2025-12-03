×
Şarja takılı olan telefon patladı: Çığlık seslerine uyandı! | Aile ölümden döndü: 'Evime giremiyorum, ağır bir koku var'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 14:38

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde patlayan telefon nedeniyle evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Ev yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Sabah saatlerine kadar hastanede tedavi gören anne Meyan Kartal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, Yüksekova'ya bağlı Güngör Mahallesi 941. Sokak'taki Kartal ailesinin evinde yaşandı. Gece saat 02.00-03.00 sırlarında, ailenin büyük kızı Özlem Kartal'ın odasında şarja takılı olan telefonun bataryasının patlamasıyla yatak alev alırken, kısa sürede odayı yoğun duman ve alevler sardı.

Yangını fark eden Özlem Kartal, hızla odadan ayrılarak mutfağa kaçtı. Çığlık sesleriyle uyanan anne Meyan Kartal, evin içinde hızla yayılan yoğun dumanı fark etti. Koşarak odaya giren anne Kartal, alevlerle mücadele ederken aynı zamanda çocuklarını da güvenli alana, balkona çıkarmaya çalıştı.

Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan Meyan Kartal, belediye, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ağır koku ve duman nedeniyle Kartal ailesi, akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldı.

"HAYIRSEVERLERDEN BİR ÇARE İSTİYORUM"

Sabah saatlerine kadar hastanede tedavi gören anne Kartal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Dün gece saat 2-3 gibi uyandığımda evin içinde yoğun bir duman olduğunu hissettim. Odaya girdiğimde telefonun patladığını ve yatağın alev aldığını gördüm. Benim tek korkum; ben bir kızımı kaybettim, bunu da kaybetseydim inan ben de hayatımı kaybederdim" dedi.

Kocası engelli olan ve dokuz çocuğuna aldığı maaşla bakmaya çalıştığını belirten Meyan Kartal, evlerinin daha önce hayırsever ve devlet desteğiyle yapıldığını ancak bu yangın felaketiyle birlikte yeniden mağdur olduklarını ifade etti.

Akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan Kartal, "Şimdi dokuz çocuğumla birlikte yakın akrabamın evindeyim. Evime giremiyorum, her yer yanmış ve ağır bir koku var. Eşim engelli, dokuz çocuğum var" ifadelerini kullandı. Meyan Kartal hayırsaverlerden destek beklediğini kaydetti.
