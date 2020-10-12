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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Sarız'da ormanlık alanda yangın çıktı

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Sarız'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yedioluk ve Kıskaçlı mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın sonrasında Sarız Kaymakamı İhsan Maskar da olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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