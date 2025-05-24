Sarıyer’in tarihi camisi yeniden hizmette

Haberin Devamı

Cuma namazının ardından vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Devlet-i Aliyye’de gümrük eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa’yı, burada rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum.

BOĞAZ’IN GERDANINA İNCİ GİBİ KONDU

Yaşadığı dönemde dördü Beykoz’da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz’ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır.

Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii’miz, 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Kökhane mescit olarak düzenlenen camimizde, 120’si alt katta, 170’i ise üst katta olmak üzere aynı anda 200 kişi ibadet edebilecektir. Uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan Gümrükçü İshak Ağa Camii’mizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere, caminin yapımında görev alan yüklenici firmamıza; işçi, mimar ve mühendislerimizin tamamına, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların; ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”