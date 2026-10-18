Sarıyer'deki sel felaketinden yürek yakan yeni görüntüler: İçinde adam var

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İstanbul’da 14 Ekim’de çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.

Selin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

'HERHALDE BURADA ÖLECEĞİZ'

Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izledikleri sırada yaşadıkları panik konuşmalara yansıdı.

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Görüntülerde, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan" dediği anlar duyuluyor. Görüntülerinde devamında ise, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" cümleleri cep telefonu kamerasına yansıyor.

'İÇİNDE ADAM VAR'

Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyor. Diğer yandan Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.

VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül selde zarar gören Ayazağa’da incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gül, "Bugün 5'inci gündeyiz. Yağmur durdu; arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Henüz bulamadığımız 3 hemşehrimizi arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmalarının tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor. İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini, gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı; oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı; onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda, İSKİ’nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önüne engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak." dedi.