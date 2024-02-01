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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda 34 kişi adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Santa Maria Kilisesi'#Terör
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 10:20

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GETİRİLDİ

34 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Şüphelilerin ilerleyen dakikalarda savcılık ifadelerine başlanması bekleniyor.

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Sarıyerdeki Santa Maria Kilisesine saldırıda 34 kişi adliyeye sevk edildi

Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahlara ait parçalar Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu.

Sarıyerdeki Santa Maria Kilisesine saldırıda 34 kişi adliyeye sevk edildi

SALDIRI SIRASINDA GİYDİKLERİ KAMUFLAJ KIYAFETLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Sarıyerdeki Santa Maria Kilisesine saldırıda 34 kişi adliyeye sevk edildi

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#Sarıyer#Santa Maria Kilisesi'#Terör

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