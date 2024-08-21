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Sarıyer'deki fotoğraf cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

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#Sarıyer#İstanbul#Sosyal Medya
Sarıyerdeki fotoğraf cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 12:55

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sosyal medyada çıkan tartışmanın ardından karşılaştıkları 16 yaşındaki gençle kavga edip ölümüne sebep oldukları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta Ayazağa Mahallesi'nde kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, kavga esnasında yaralanan Emir K'nin (16) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen İ.C. (17), Y.Ş. (16), F.A.T. (15) ve Ş.A'yı (15) gözaltına aldı.

Zanlılar ile Emir K'nin sosyal medyadan sözlü atışmaya girdikleri, olay yerinde karşılaşan tarafların kavga ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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#Sarıyer#İstanbul#Sosyal Medya

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