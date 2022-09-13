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Sarıyer'deki AVM'de çıkan çatışmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

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#İstanbul#Sarıyer#Kavga
Sarıyerdeki AVMde çıkan çatışmada gözaltı sayısı 7ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 16:25

İstanbul'da Ayazağa'da bulunan bir AVM'de yaşanan silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Kimliği belirlenen ve halen aranan firarı şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

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Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada Azerbaycan uyruklu Rafik Aliyev (36), Mahraj Karimov (27), Qulam İbrahimov (24), Azer Amadov (28) İran uyruklu Seyyed Ali Rıza Abdullahi (33), Fatih Mehmet Kamaç (50) yaralanmıştı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin sorgularının Cinayet Büro Amirliğinde sürdüğü belirtildi.

Polisin yaptığı çalışmada silahlı kavga olayına karışan kişilerin Mayıs ve Eylül aylarında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Halen olayla ilgili aranan Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu şüphelilere yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık yurt dışına çıkma yasağı konduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediler.

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#İstanbul#Sarıyer#Kavga

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