Sarıyer'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

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Sarıyer'de Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Eski Büyükdere Caddesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında yaşanan çökmede ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay sata 02.41'de Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Yolda meydana gelen çökmemenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

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Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

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YOLUN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan yolun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.