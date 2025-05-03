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Sarıyer'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yolda Çökme#İstanbul#Sarıyer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 08:12

Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Öte yandan İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesti.

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Sarıyer'de Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Eski Büyükdere Caddesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında yaşanan çökmede ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarıyerde yol çöktü Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Olay sata 02.41'de Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Yolda meydana gelen çökmemenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

Sarıyerde yol çöktü Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
Sarıyerde yol çöktü Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

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YOLUN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan yolun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyerde yol çöktü Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Sarıyerde yol çöktü Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Sarıyerde yol çöktü Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı




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#Yolda Çökme#İstanbul#Sarıyer

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