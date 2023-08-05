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Sarıyer'de yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi! 'Deprem oluyor zannettik'

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#Sarıyer#Yol Çöktü#İnşaat
Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 12:46

İstanbul Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümü inşaat alanına doğru çökmesi nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. Çevre binalar tedbir amaçlı boşaltılırken çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yetkililerin inşaat alanındaki incelemeleri sürüyor.

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Olay, Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem oluyor zanneden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Mahalle sakini Birgül Yeşilbaş "Bu inşaat birkaç aydır var. İnşaat başlayınca yollara kazık yapmadılar. Onun için alttan alttan kazımaya başlayınca bu yol daha önceden çöktü. Daha sonra yol toprak ve beton ile kapatıldı. Daha sonra da fore kazık yapıldı. Bu sabah da baktığımda yol ayrılmış. Biz bakarken yol hepten göçmeye başladı. Fore kazıkları da deprem olur gibi bir gürültüyle düştü aşağıya. Şuan yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Buranın altından sürekli su çıkıyor. O suyu da buraya bağlıyorlar. Şu an herkes sokakta bekliyor" dedi.

Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik

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"EVE NASIL GİDECEĞİZ?"

Yaşanan çökme nedeniyle sokakta bekleyen mahalleli Gülşah Uyanık "Geçen sene burası olduktan sonra içimiz hiç rahat etmedi. Sürekli deprem olacak gibi, çökecek gibi içimiz rahat etmedi. Bugün de deprem oldu sandık. Yataktan fırladık . Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Biz nasıl evde duracağız? Nasıl güveneceğiz? Şuan çok korkuyoruz. Eve nasıl gideceğiz? Nerede duracağız? Hiç bilmiyorum. Buranın bir önleminin alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Binalarına giremeyen vatandaşlar çevrede beklemeye devam ediyor.

Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik

Öte yandan çökme anı kameraya da yansıdı.

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OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik

Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik

Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik

Sarıyerde yol çöktü: Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi Deprem oluyor zannettik

 

 

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#Sarıyer#Yol Çöktü#İnşaat

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