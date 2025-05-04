Sarıyer’de yol çöktü

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Yoldaki çökmenin ardından olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve İBB ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre yıllardır atıl durumda olan ve uzun süredir açıkta bekleyen inşaat alanında önceki gün yağan yağmurun da etkisiyle toprağın yumuşaması sonucu alandaki istinat duvarı çöktü.

‘BÖYLE YER ÇOK VAR’

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, tedbirsizliğe dikkat çekerek “Olayın olduğu bölgede yapılan derin kazı 20 yıldır kaderine terk edilmiş. Belli zamanlarda denetim ve kontrollerin yapılması lazımdı. Zamanında önlemler alınsaydı bu göçme olmayacaktı. İstanbul’da benzer birçok yer var. Beklediğimiz Marmara depreminde bunlar çok önemli. Eğer bu olay gündüz olsaydı çok üzücü olaylar yaşayabilirdik” sözlerini ifade etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Doğalgaz patlaması yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Aslan, “Bu doğru değil” dedi.

Aksu ise inşaat ruhsatının daha önce birkaç kez yenilendiğini belirterek, “En son 2022’de bir şantiye şefi değişikliğiyle ruhsatı yenilenmiş. 2027’ye kadar geçerli ruhsatı olduğunu biliyoruz ancak uzun süredir bir çalışma olmadığını biliyoruz. Bu nedenle inşaatı mühürleyeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Çökme nedeniyle İGDAŞ’a ait bölgeyi besleyen ana çelik hat ve İSKİ’ye ait 300 mm çapındaki temiz su hattı hasar görmüştür” denildi.