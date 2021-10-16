Sarıyer'de yanlış zili çalan kurye darbedildi

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Olay, 27 Eylül gecesi saat 02.00 sıralarında PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye Görkem Karaaş, kendisine verilen siparişi teslim etmek için belirtilen adrese gitti. Zili çalan Karaaş'a, kapıyı açan kişi tarafından yanlış adres nedeniyle hakaret edildi. Saldırıya uğrayan kurye kendisini savunmak için elindeki kaskla, zilini çaldığı kişinin başına vurdu. Kavgayı görenler araya girerek tarafları ayırdı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görkem Karaaş olayla ilgili, "Zile bastım. Bir tane adam çıktı. 'Neden zile basıyorsun' diye bana bağırmaya başladı. Ben ondan özür dilememe rağmen bana hakaretler etmeye başladı. Ondan sonra aşağı geldi. Bana bir anda yumruk atmaya kalktı. Ben de yumruğunu engelleyip ona karşılık verdim kendimi savunma amaçlı. Geri gittim olay uzamasın diye. Motoru devirdi. Bu sefer bir daha üstüne gidip bir daha vurdum. Bu olayı da farklı kuryelerle devamlı yaşıyormuş. Sipariş veren kişi yanlış adres verdiği için hep bu abinin ziline basılıyormuş. Gece geç saat olduğu için doğal olarak da sinirleniyor herkese" dedi.