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Sarıyer'de villaya silahlı saldırı gerçekleştiren ve el bombası atan şüpheliler yakalandı! Haraç istemek için yapmışlar

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#Sarıyer#Villa #El Bombası
Sarıyerde villaya silahlı saldırı gerçekleştiren ve el bombası atan şüpheliler yakalandı Haraç istemek için yapmışlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 11:32

İstanbul Sarıyer'de villaların olduğu siteye önce silahlı saldırı gerçekleştiren ardından el bombası attığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Haraç istemek için eylemleri gerçekleştiren ancak yakalandıkları için isteyemedikleri öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin el bombası attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 10 Nisan saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı. Çevreyi kontrol ettikten sonra harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 AY ÖNCE KURŞUNLAMIŞLAR

Öte yandan, aynı siteye yönelik 14 Mart saat 03.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve D.S.'ye ait otomobile 3 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

5 GÖZALTI

Siteye yönelik kurşunlama ardından kaçan şüpheliler F.Ç. (23) ve R.A. (20) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada bombalama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden B.D. (22) yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarına devam eden polis, diğer şüpheli Ö.Ö. (20) ve olayda kullanılan motosikleti geceliği 16 bin liraya kiralayan araç sahibi O.E. (25)'yi de yakaladı.

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HARAÇ İSTEMEYE FIRSAT BULAMAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, kurşunlama ve bombalama olaylarının ardından mağdurlardan haraç istemeye hazırlandıkları ancak yakalanınca isteyemedikleri öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Sarıyer#Villa #El Bombası

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