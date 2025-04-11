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Sarıyer’de villaların olduğu siteye el bombalı saldırı kamerada

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#İstanbul#El Bombası#Villa
Sarıyer’de villaların olduğu siteye el bombalı saldırı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 12:04

İstanbul Sarıyer’de motosikletli kasklı iki saldırgan villaların olduğu sitenin bahçesine el bombası attı. Patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı. Ardından harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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#İstanbul#El Bombası#Villa

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