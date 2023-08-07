Sarıyer'de uzun namlulu silahla pusu: 2 ölü

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Olay saat 03.00 sıralarında Maslak Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş motosiklet ile seyir halinde oldukları sırada önceden aralarında husumet olan bir grup tarafından kalaşnikoflarla çapraz ateşe tutuldu.

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