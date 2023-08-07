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Sarıyer'de uzun namlulu silahla pusu: 2 ölü

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#İstanbul#Sarıyer#Saldırı
Sarıyerde uzun namlulu silahla pusu: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 17:19

Sarıyer'de motosikletteki 2 kişiye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Olay saat 03.00 sıralarında Maslak Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş motosiklet ile seyir halinde oldukları sırada önceden aralarında husumet olan bir grup tarafından kalaşnikoflarla çapraz ateşe tutuldu.

Sarıyerde uzun namlulu silahla pusu: 2 ölü


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan vurulan 2 kişi, çevredekiler tarafından bir minibüsle yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait 14 adet boş kovan bulundu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda saldırı ile ilgisi olabileceği düşünülen 2 kişi gözaltına alındı. Saldırıda hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Sarıyerde uzun namlulu silahla pusu: 2 ölü

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#İstanbul#Sarıyer#Saldırı

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