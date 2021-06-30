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Gündem
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Sarıyer'de, uyuşturucu satıcılığı yaptığı bilgisi üzerine takip edilen bir kişi durdurulan otomobilde gözaltına alınırken, aracında ve evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi de Ümraniye'de bir miktar uyuşrucu ile gözaltına alındı.

Sarıyer'de bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma yapan polis, söz konusu kişinin Ali B. olduğunu tespit etti. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Daruşşafaka Caddesi üzerinde durdurduğu otomobilinnde Ali B.'yi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Ceviz' ile otomobilde yapılan aramada vites topuzunun altına saklanmış 22 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi. Ali B.'nin üzerinde bulunan 5 bin 300 liraya ise el konuldu. Daha sonra Ali B.'nin Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 48 parça uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Ali B.'nin yapılan sorgusunda birlikte hareket ettiğini söylediği Mustafa A. da Ümraniye'de yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa A.'nın otomobilinde yapılan aramada özel olarak paketlenmiş satışa hazır 22 parça uyuşturucu ele geçirildi. Her iki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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