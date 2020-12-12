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Haber Giriş: 12.12.2020 - 08:11 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de ticari yat alev alev yandı!

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Sarıyer'de ticari yat alev alev yandı!
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Sarıyer’de balıkçı barınağına bakım için getirilen ticari yatta yangın çıktı. Alev alev yanan yatta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken yangın nedeniyle yatta büyük hasar oluştu.

Olay, saat 06:00 sıralarında Sarıyer Rumeli Feneri’nde bulunan balıkçı barınağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eminönü’nde faaliyet gösteren ve bakım amacıyla barınağa getirilen ticari bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yatta bulunan 1 personel yangın esnasında yatta uyuyan gemi kaptanını da uyandırarak kendilerini dışarı attı. Kısa süre içerisinde gemiden alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yatta çıkan yangın kontrol altına alınırken gemide büyük hasar oluştu.

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