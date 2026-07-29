Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: 13 yaralı

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Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Etiler ayrımında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet K.’nın kullandığı banka servisini taşıyan midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki iki otomobile çarparak yan yattı. Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tek tek ambulanslara alınarak çevre hastaneler kaldırıldı.

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