×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: 13 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#TEM Otoyolu#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 08:37

İstanbul'da Sarıyer TEM Otoyolu Etiler ayrımında servis midibüsü iki otomobile çarparak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Etiler ayrımında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet K.’nın kullandığı banka servisini taşıyan midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki iki otomobile çarparak yan yattı. Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tek tek ambulanslara alınarak çevre hastaneler kaldırıldı.

Sarıyerde TEM Otoyolunda midibüs devrildi: 13 yaralı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Sarıyerde TEM Otoyolunda midibüs devrildi: 13 yaralı
Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Gözden KaçmasınMeteorolojiden 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısıMeteoroloji'den 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#TEM Otoyolu#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!