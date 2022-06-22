Sarıyer'de taciz iddiasına dayak: Tekme tokat dövüldü

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Sarıyer Merkez Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 16.30 sıralarında, Gülden Bozkurt , eşi ve bebeği ile caddede yürüyordu. Eşi ekmek alması için caddede duran Gülden Bozkurt'un arkasından yaklaşan bir kişi kadına sarıldı. Eşi Alparslan Bozkurt, şüpheliyi tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ayırmak için araya girmesini fırsat bilen şüpheli kaçtı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"BELİME SARILDI, BENİ KENDİNE DOĞRU ÇEKTİ"



Gülden Bozkurt "Eşimle beraber yürüyüş yapıyorduk bu yolda. Normalde hep karşı yoldan giderdik ama bugün buradan geçelim dedik. Eşim, 'Çantamı evde unuttum senden para alayım' dedi. Cüzdanımı açtım on lira vereceğim, ekmek alıp gelecek karşıdan. Bir anda arkamda birisi böyle bam diye vurunca ben herhalde ayağı takıldı, bir şey oldu sandım ama adamın eli belimde. Bir anda sarıldı, beni kendine doğru çekti. O anda eşime baktım eşim bana baktı. Baktım ki eşim adamı dövmeye başladı. Ben sapık olduğunu anladım. Ben çığlık atınca çantacı beyefendi dışarı çıktı, eşimi tuttu. O anda çocuğum pusetin içinde uyuyor. Ben çaresiz bir şekildeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğumu uykudan kaldırıp kucağıma alıp insanlardan yardım istemek zorunda kaldım. Tek bir kişi koştu. Artık insanlık kalmamış" dedi.

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