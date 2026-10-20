×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de sürüklenen tanker kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Tanker#Karadeniz
Sarıyerde sürüklenen tanker kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 23:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sarıyer'de sürüklenen sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankerinin kurtarılarak yüzdürüldüğünü açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz’de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

Sarıyerde sürüklenen tanker kurtarıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Tanker#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!