Sarıyer'de şüpheli ölüm! Banyoda ölü bulundu

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Olay, Maslak'ta bulunan bir sitede geçen Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, eşi tarafından evlerinin banyosunda üçlü priz kablosu ile asılı halde bulundu. Eşi Can Van'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Can Van, polise verdiği bilgide yurtdışından geldiğini ve eşini banyoda ölü olarak bulduğunu belirtti.

Polis ekipleri, ilk incelemelerinde olayı şüpheli buldu. Oya Van Yan Qi'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oya Van Yan Qi'nin eşi Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.