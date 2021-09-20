Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belaruslu dansçı Yazerskayanın ölümünde yargılanan öğretmen hakkında kararBelaruslu dansçı Yazerskaya'nın ölümünde yargılanan öğretmen hakkında karar#Antalya
Rizesporda Altay maçı öncesi 4 eksikRizespor'da Altay maçı öncesi 4 eksik#Süper Lig
Hamsi ve istavrit bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendiriyorHamsi ve istavrit bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendiriyor#Hamsi
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü: Kişi başı 150 TLye anlaştıkKaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü: Kişi başı 150 TL'ye anlaştık#Göçmen Kaçakçısı
Yeni Zelanda Kovid-19 yasaklarını hafifletti ancak uzattıYeni Zelanda Kovid-19 yasaklarını hafifletti ancak uzattı#Koronavirüs
Lufthansa sermaye artırımına gidiyorLufthansa sermaye artırımına gidiyor#Lufthansa
Trabzonsporda Nwakaeme ve Bakasetas fırtınası 14 takıma bedel...Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas fırtınası! 14 takıma bedel...#Trabzonspor
Rusyada üniversiteye ateş açıldı Ölü ve yaralılar var...Rusya'da üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var...#Rusya
Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldıAşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar 73'üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı#Emmy Ödülleri
Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi#Mehmet Turgut
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

#Sarıyer#Bıçaklı Saldırı#Trafik Kavgası
Sarıyerde sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Sarıyer'de trafikte çıkan kavgada bir sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Ahmet YEŞİLMEN-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)- Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte panelvan aracının sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağladığı sopasını aracından alarak motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle panelvan aracın sürücüsü sakinleştirildi. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

İlgili Haberler:

Yapma anne bebeğini düşün...Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylentiRusya'da üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Bıçaklı Saldırı#Trafik Kavgası