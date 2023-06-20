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Sarıyer'de silahlı kavga güvenlik kamerasında

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı
Sarıyerde silahlı kavga güvenlik kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 16:45

Sarıyer’de aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu iddia edilen 3 kişi, önce yumruk yumruğa kavga etti, ardından birbirine silahla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kavgada 3 kişi de yaralandı.Kavgaya karışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay geçen Cumartesi günü saat 21.40 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. , Tuncay A. ve Taner A. iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Sarıyerde silahlı kavga güvenlik kamerasında

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan yumruklaşmaların ardından Hüseyin A., Tuncay A. ve Taner A. birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sarıyerde silahlı kavga güvenlik kamerasında

SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinde yaşanan kavga ve ardından silahların çekildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin tartıştığı görülüyor. Şahıslardan birinin iki kişiye yumruk attığı ve bu sırada yere düşen kişinin belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı görülüyor. Ateş edilmesi üzerine işyerindeki kişilerin silahla karşılık vererek dışarı kaçtığı, yaralanan kişinin yerde otururken ateş etmeye devam ettiği görülüyor.

Sarıyerde silahlı kavga güvenlik kamerasında

Olay sonrasında Hüseyin A.’nın hastanedeki tedavisine devam edilirken, taburcu olan Tuncay A. ve Taner A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sarıyerde silahlı kavga güvenlik kamerasında

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı

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