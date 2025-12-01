×
Sarıyer’de rezidanstaki daireye operasyon: Uyuşturucu ve silah çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

#Sarıyer#Operasyon#Polis
Sarıyer'de rezidanstaki daireye operasyon: Uyuşturucu ve silah çıktı; 2 şüpheli tutuklandı
Sarıyer’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, rezidansta bulunan daireyi zula evi yaptığı tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin daireye düzenlendiği operasyonda G.D.(19) ile O.A.(20) yakalandı. Dairede yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane’de 8 Kasım Salı günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki bir rezidansta bulunan daireyi zula evi olarak kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan ekipler operasyon düzenlendi.

Sarıyer’de rezidanstaki daireye operasyon: Uyuşturucu ve silah çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

REZİDANSTAKİ DAİREYE OPERASYON

Rezidanstaki daireye giren ekipler, içerideki G.D. ve O.A.’yı yakaladı. Dairede yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 20 fişek, 635 gram marihuana, 27 gram taş kokain, 53 gram kokain, 172 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 42 gram uyuşturucu katkılı şeker, 30 gram uyuşturucu katkılı kek, 2 gram amfetamin, 430 gram amonyak, 3 hassas terazi, 3 cep telefonu, 10 bin 650 lira para, çok sayıda klipsli poşet ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Sarıyer’de rezidanstaki daireye operasyon: Uyuşturucu ve silah çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan G.D. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.D. ve O.A. adli makamlarca 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Sarıyer’de rezidanstaki daireye operasyon: Uyuşturucu ve silah çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

