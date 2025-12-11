×
Sarıyer’de pazarda hırsızlık: Çocuğun elini kolunu iple bağladılar

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 10:17

Sarıyer Ayazağa’da kurulan semt pazarında iddiaya göre bir çocuk tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara gelen çocuk, kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, kurulan semt pazarına geldi. Çocuk burada iddiaya göre kıyafeti tezgahından eşofman çaldı. Çaldığı ürünü ATM’lerin oraya saklayan çocuk ardından pazara geri geldi. İkinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çocuk bu kez esnaf tarafından fark edildi. Bunun üzerine pazar esnafından Ahmet Saydan çocuğu iple bağladı. Ardından da çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi. Eşofmanın geri alınmasının ardından çocuk serbest bırakıldı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Diğer yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun iple bağlandığı anlar görülüyor. Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuğun olayı anlatan esnafın sözleri karşısında tepki gösterdiği anlarda, "Yalancılar" diye tepki gösterdiği anlar da görüntülerde görülüyor. Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı da fark ediliyor.

'ELİNİ KOLUNU BAĞLADIK BURADA'

Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan, "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni. Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik" dedi.

