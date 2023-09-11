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Sarıyer’de panik anları: Son anda kurtarıldı

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#Sarıyer#Kilyos Plajı#Boğulma Tehlikesi
Sarıyer’de panik anları: Son anda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 12:03

İstanbul Sarıyer'de Kilyos Plajı’nda bir kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı. Panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Kilyos Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun dalgalara aldırmayan bir kadın yüzmek için denize girdi. Ancak bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden iki kişi denize atlayarak kadının yardımına koştu. Boğulmaktan son anda kurtarılan kadın kıyıya çıkarılırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, dalgalarla boğuşan kadına iki kişinin yardım ederek kenara getirdiği anlar görülüyor. 

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#Sarıyer#Kilyos Plajı#Boğulma Tehlikesi

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