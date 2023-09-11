Sarıyer’de panik anları: Son anda kurtarıldı

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Olay, dün öğle saatlerinde Kilyos Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun dalgalara aldırmayan bir kadın yüzmek için denize girdi. Ancak bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden iki kişi denize atlayarak kadının yardımına koştu. Boğulmaktan son anda kurtarılan kadın kıyıya çıkarılırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, dalgalarla boğuşan kadına iki kişinin yardım ederek kenara getirdiği anlar görülüyor.