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Ertan KILIÇ - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de panik anları! Alevlerin arasında kaldılar

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Sarıyer'de panik anları! Alevlerin arasında kaldılar

İstanbul Sarıyer'de alevlere teslim olan gecekondu yandı. Kiracı evdeki kedisini bulmak için uzun süre çaba gösterdi. Öte yandan yangın cep telefonu ile görüntülendi.

Sarıyer Acı Çeşme Sokak'ta bulunan Eric Kaşadriyan'ın oturduğu gecekonduda saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler gecekonduyu sardı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Alevlerin arasında kalan kiracı bacağından yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan kedilerini aramak için gecekonduya giren Eric Kaşadriyan içeride bulduğu bilgisayar ve telefonunu alarak dışarı çıktı. Gecekonduda çıkan yangın cep telefonu ile görüntülendi.

Sarıyerde panik anları Alevlerin arasında kaldılar

Görüntülerde alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor.

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