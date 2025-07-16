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Sarıyer'de özel plajda 'Karpuz sokamazsın' kavgası: Kadına çocuklarının yanında şiddet

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#Sarıyer#Karpuz#Plaj
Sarıyerde özel plajda Karpuz sokamazsın kavgası: Kadına çocuklarının yanında şiddet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 11:56

Sarıyer’de halası ve bir kadın arkadaşıyla özel plaja giden İran uyruklu medikal doktor Aynaz B., çocukları için yanında getirdiği meyve ve karpuzu içeri sokmak istedi. Bunun üzerine işletme sahipleriyle kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Aynaz B.’ye vurarak telefonunu alan işletmeciler, kadının yanında bulunan halasını ve kadın arkadaşını da tartakladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Kumköy Mahallesi’ndeki özel plajda meydana geldi. İddiaya göre İran uyruklu medikal doktoru Aynaz B., halası ve bir kadın arkadaşıyla 1, 2 ve 6 yaşındaki çocuklarını da alarak plaja gitti. İşletme girişinde görevliler, kadına yanlarında getirdikleri karpuz ve meyvelerle içeri girmelerinin yasak olduğunu söyledi. Kadın ise meyve ve karpuzları çocukları için getirdiklerini söyleyerek plaja girmek istediklerini belirtti. Ancak görevlilerle kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.’ye görevlilerden biri şiddet uyguladı ardından da telefonunu elinden alıp yere attı. Aynaz B.'nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darbedildi. Yaşananların ardından 3 kadın ve 3 çocuk işletmeden çıkarıldı. Tartışma ve kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Sarıyer#Karpuz#Plaj

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