×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer’de otomobilin takla atma anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 15:34

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarparak takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında İstinye Sarıyer Caddesi’nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 67 DR 437 plakalı Efe Ç.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen araca çarpıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, yolu tek şeride düşürüp güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan sürücü Efe Ç.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen sürücü, ambulansla en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde, yağış sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçiyor. Otomobilin karşı şeritten gelen otomobile çarparak takla attığı görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sarıyer#Kaza

BAKMADAN GEÇME!