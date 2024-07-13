Sarıyer’de otomobilin takla atma anı kamerada

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında İstinye Sarıyer Caddesi’nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 67 DR 437 plakalı Efe Ç.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen araca çarpıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, yolu tek şeride düşürüp güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan sürücü Efe Ç.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen sürücü, ambulansla en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde, yağış sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçiyor. Otomobilin karşı şeritten gelen otomobile çarparak takla attığı görülüyor.